İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayanlara operasyon

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve "şok evleri" diye nitelendirilen adresleri tespit etti.

Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi ilçelerindeki adreslere geçen ay operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 196 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kişi başı yaklaşık 1550 lira ödeyerek bu evlerde kaldıkları belirlenen düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ev sahiplerine eş zamanlı operasyon

Ekipler, düzensiz göçmenleri evlerinde barındırdıkları belirlenen ev sahiplerine yönelik de 30 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda düzensiz göçmenlerin "şok evlerine" yerleştirilmesine aracılık ettiği belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi ile 11 ev sahibi gözaltına alındı. Evlerini düzensiz göçmenlere kiraladıkları tespit edilen ev sahiplerine toplam 504 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 9'u ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.