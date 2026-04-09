İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Kahramanmaraş Tanıtım Günleri” büyük ilgiyle başladı.

Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleri geniş kitlelerle buluşturuluyor.

Organizasyon, İstanbul’da adeta Kahramanmaraş’ın vitrini haline geldi.

Yöresel Lezzetler Ziyaretçilerin Gözdesi Oldu

Tanıtım günlerinde en yoğun ilgi gören alanların başında gastronomi stantları yer aldı.

Ziyaretçiler Kahramanmaraş dondurması, tarhana, fıstık ezmesi gibi şehrin simge lezzetlerini tatma imkânı buldu.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, hem damaklara hitap etti hem de büyük beğeni topladı.

El Sanatları Kültürel Mirası Yansıtıyor

Etkinlikte sadece lezzetler değil, Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları da sergilendi.

Yemeniler

Sim sırma işlemeleri

Ceviz oyma sandıklar

Bakır mutfak eşyaları

ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ustaların canlı performansları ise kültürel mirasın yaşatılması açısından dikkat çekti.

Halk Oyunlarıyla Renkli Görüntüler

İlk gün sahne alan halk oyunları ekipleri, Kahramanmaraş’ın yöresel ezgileri eşliğinde sergiledikleri performanslarla alana gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriler, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Tüm Kahramanmaraşlılara Davet

12 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek etkinlik için yapılan çağrıda, özellikle İstanbul’da yaşayan Kahramanmaraşlıların ve şehre gönül verenlerin bu büyük buluşmaya katılması istendi.

Kahramanmaraş’ın Tanıtımına Büyük Katkı

Tanıtım günleri, şehrin kültürel değerlerinin tanıtılması ve gastronomi turizminin gelişmesi açısından önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.