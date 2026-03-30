ŞEHİR GENELİNDE ULAŞIM AKSADI

İstanbul’da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası’nda cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kartal Yakacık başta olmak üzere Beykoz ve Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA

Kentte yağışın en çok etkilediği noktalardan biri Mecidiyeköy oldu.

Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişindeki alt geçidi su basarken, metroya ulaşmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstasyonda yoğunluk oluştu, yolcular ilerlemekte güçlük çekti.

EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde evler de sular altında kaldı.

Kartal’da bir evin zemin katını su basarken, içerideki eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

MALTEPE’DE DUVAR ÇÖKTÜ

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu’nun istinat duvarı, yoğun yağışın etkisiyle çöktü.

Olay sırasında park halindeki bir otomobil molozların altında kalırken, cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Okulda eğitime ara verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları su baskınları, ulaşım aksaklıkları ve olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.