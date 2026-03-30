90 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANILDI

Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Erdoğan, proje kapsamında toplam 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını belirterek, bunun hem çevre hem de ekonomi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

EKONOMİYE DEV KATKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kazanım faaliyetleri sayesinde Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandığını ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi’nin kısa sürede Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir çevre modeline dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

HEDEF: YÜZDE 70 GERİ KAZANIM

Erdoğan, önümüzdeki yıllara ilişkin hedefleri de açıkladı. Buna göre geri kazanım oranının 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e çıkarılması planlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda çevre politikalarının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

KÜRESEL ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Sıfır Atık Hareketi’nin, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatıldığına dikkat çekilirken, projenin bugün uluslararası alanda örnek gösterilen bir çevre girişimi haline geldiği ifade edildi.