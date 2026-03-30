Kahramanmaraş genelinde dün etkili olan yağışlar, şehir merkezinde kısa süreli ancak şiddetli sağanak şeklinde görüldü. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu kentte, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Özellikle 1300 metre üzerindeki alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülürken, gece saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Mart ayının son günlerinde yaşanan bu durum, kış şartlarını yeniden hatırlattı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 29 ve 30 Mart tarihlerinde il genelinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Yağışların şehir merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olabileceği ifade edilmişti.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.