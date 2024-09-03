Anadolu Yakası'nda öğleden sonra aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle döndü. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.

Rögar kapaklarının tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda biriken sular dükkanlardan içeri girdi. Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bazı işyerlerini su bastı.

Durumu belediye ekiplerine haber veren işyeri sahipleri ve çalışanlar dükkanlarda biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınları nedeniyle iş yerlerinde maddi zararlar oluştuğu öğrenildi. Sancaktepe'de de etkili olan sağanakta İETT otobüsünün içine su doldu. O anlar otobüsün içindeki yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"Maddi zararımız var"

Dükkanı su basan iş yeri sahibi Can Seyis, "Aniden bastıran yağmur suyuyla burayı su bastı. Kanalizasyon tıkanmış. Komple buraya yağmur suyu girdi. Önlemini alamadık. Aşağıda üretim yerimizde bir metre yükseklikte su var. Kötü durumdayız. Maddi zararımız var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Arkadaşları aşağıya indirmedik" dedi.