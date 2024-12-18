Takım, Şube Başkanı Hikmet Gümüşer’in öncülüğünde gerçekleştirdiği projelerle, sporun birleştirici gücünü ve önemini topluma yaymayı hedefliyor.

Bu kapsamda, İstiklal Spor Basketbol Takımı’nın oyuncuları ve teknik kadrosu, şehirdeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek spor sevgisini aşılamaya ve deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.

Özel Beyza Koleji Boğaziçi Kampüsünde Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada takım oyuncuları, öğrencilerle spor yapmanın hayatlarındaki öneminden bahsetti.

Etkinliklerde öğrencilerin sporla tanışmaları, basketbol ile ilgili temel bilgileri öğrenmeleri ve takım olmanın gücünü keşfetmeleri amaçlanıyor.

İstiklal Spor Basketbol Şube Başkanı Hikmet Gümüşer, burada yaptığı konuşmada sporun çok önemli olduğunu vurgulayarak geleceğin mimarı öğrencileri spor yapmaya davet etti.

İstiklal Spor Basketbol Takımı’nın bu anlamlı projesi, spor camiasında takdirle karşılanırken, öğrencilerle kurulan bu bağ şehrin geleceğine umut katıyor.