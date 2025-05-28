Nesine 3. Lig Play-Off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek Nesine 2. Lig’e yükselen İstiklalspor, hem saha içinde hem de şehirde büyük bir coşkuya imza attı, bu tarihi başarı, kenti adeta sevince boğdu.

İstiklalspor’un başarısı, Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin ilgiyle takip ettiği Spor 46 programına da taşındı.

İstiklalspor Tesisleri’nden canlı yayınlanan özel programda, tüm İstiklalspor camiası bir araya geldi.

Canlı yayında, kulübün zafere giden yoldaki azmi, mücadelesi ve emek dolu başarı hikâyesi detaylarıyla ele alındı.

Aynı zamanda Play-Off finalindeki unutulmaz anlar ve kupa coşkusu da izleyicilerle paylaşıldı.

Programda yapılan değerlendirmelerde, İstiklalspor’un yükselişiyle birlikte şehrin spor alanında büyük bir atılım içinde olduğuna dikkat çekilerek, bu başarının sadece bir futbol zaferi değil, aynı zamanda kente moral ve motivasyon sağlayan önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.