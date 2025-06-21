Kahramanmaraş İstiklalspor, 2025-2026 sezonu öncesi kombine bilet satışlarına başladı. Şairler Tepesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Gaffar Akarca ve Yönetim Kurulu Üyesi Şems Sezal, kombine biletlerin kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarların beğenisine sunulduğunu duyurdu.

Kombine kampanyası kapsamında, “Bir Bilet Bin Yürek, Şampiyon Şehir” sloganıyla kent genelinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca, bin TL ve üzeri kombine bileti satın alan taraftarların, 4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek “İstiklal Yılı Konserleri”ne katılım sağlayacağı bildirildi. Emircan İğrek, Can Gox, Mela Bedel ve Blok3’ün sahne alacağı konserlerle, spor ve kültür etkinliklerinin bir arada yürütülmesi amaçlanıyor.

Basın toplantısında ilk kombine bileti Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Şems Sezal tarafından satın alındı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, Süper Lig deneyimine sahip savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı. Şairler Tepesi’nde düzenlenen imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Öztürk’ün, yeni sezonda takıma önemli katkılar sunması bekleniyor.