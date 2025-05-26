Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor’un Nesine 2. Lig'e yükselmesini kutladı.

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Nesine 3. Lig play-off final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

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Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Maçı beklerken taraftarlar davul zurna eşliğinde halay çekerek, tezahüratlarda bulundu.

Maraş Istiklal Kutlama (2)

Karşılaşmayı dev ekranda heyecanla izleyen Kahramanmaraşlı taraftar, son düdüğün ardından takımlarının 2. Lig'e yükselmesini kutladı.

Taraftarlar, ellerinde bayraklarla Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı, Azerbaycan Caddesi ve Trabzon Caddesi’nde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Maraş Istiklal Kutlama (4)