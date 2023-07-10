Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Vilnius'taki NATO zirvesi öncesi 3'lü bir görüşme gerçekleştirdi.

İsveç, terör örgütlerine desteği kesecek

Görüşmede İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği vurgulandı.

İsveç, Türkiye'nin AB üyeliğine aktif destek verecek

Ayrıca İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.



İsveç'in NATO üyeliği oylaması TBMM'ye gönderilecek

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı belirtildi.

Müttefikler arasında yaptırım olmayacak, engeller kalkacak

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.