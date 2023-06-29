Kur’an-ı kerim üzerinden yapılan bu Provokasyona izin verilmesine dünyadan ve türkiyeden tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Provokasyona izin verilmesine tepki gösteren Stockholm Camisi Derneği Başkanı Mahmut Khalfi, provokasyonun Müslümanları derinden üzdüğünü söyledi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Ürdün, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayarak, bunu "kabul edilemez bir tahrik ve ırkçılık eylemi" olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika itarafından Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasını "saygısız ve incitici" olarak niteledi.

Filistin, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi" olarak değerlendirerek kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Kurban Bayramı'nda bir cami önündeki Kur'an yakma eylemine ilişkin, "Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur saldırının önü açılmıştır. Kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi.

