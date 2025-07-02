Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Karşıyaka Mahallesi’nde bir eve giren yılan, paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, eve giren yılanı özel ekipmanlarla dikkatli bir şekilde yakaladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yılan, herhangi bir zarar verilmeden bulunduğu yerden alındı.

Ekipler, yılanı doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde salarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı