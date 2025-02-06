İzmir Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Deprem Gerçeği ve Farkındalık Paneli" düzenledi.İZMİR (İGFA) - Panelde uzmanlar, Türkiye’nin yüksek deprem riski, depreme dayanıklı yapıların önemi ve afet yönetimi konularında uyarılarda bulundu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin deprem riskine dikkat çekerek bilimsel temelli önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Deprem Gerçeği ve Farkındalık Paneli", 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beyza Gökkaya’nın yönettiği panel, depremde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Panelistler afetlere karşı hazırlık, binaların dayanıklılığı ve kriz yönetimi gibi konuları ele aldı.

DEPREM GERÇEĞİ: “TÜRKİYE DÜNYA’NIN EN RİSKLİ BÖLGELERİNDEN BİRİNDE”

Dr. Özgür Kurtulmuş, Türkiye’nin küresel ölçekte en riskli ikinci deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayarak, “Dünyadaki büyük depremlerin %20’si Türkiye’ninde bulunduğu en riskli ikinci bölgede meydana geliyor ve bunların çoğu yıkıcı. Binlerce yıldır süren bu gerçek, önlem almadığımız sürece her seferinde kedere dönüşecek” dedi.

“BORNOVA 45 İLDEN BÜYÜK, AFETLERE HAZIRLIKLI OLMALI”

Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, Bornova’nın büyük bir ilçe olduğunu ve bu nedenle afetlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bornova, yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla birçok ilden büyük. Üstelik alüvyon zemin üzerinde yer alıyor. Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı belediye olarak önlemlerimizi artırıyoruz. Ancak merkezi yönetim, yerel yönetimler ve vatandaşlar el ele vermeli” diye konuştu.

BORNOVA’DA MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ SEÇİLECEK

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, afet bilincinin toplum genelinde yaygınlaşması için Mahalle Afet Gönüllüleri oluşturacaklarını belirterek, "Bu gönüllüler afet öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşların yanında olacak. Bu tür etkinlikleri düzenlememizin amacı, deprem gerçeğini unutturmamak ve insanları bilinçlendirmektir” dedi.

BAŞKAN EŞKİ: "BORNOVA'YI DEPREME HAZIRLIKLI HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda yapılması gereken çalışmalarına dikkat çekti. Eşki, "6 Şubat’ta yaşanan büyük yıkımı unutamayız, unutturmamalıyız. Bornova, coğrafi konumu ve yoğun nüfusuyla deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. Bu nedenle afet yönetimi ve kentsel dönüşüm projelerimizde bilimsel veriler ışığında hareket ediyoruz.

Mahalle bazlı afet eğitimleri düzenliyor, binaların depreme dayanıklılığını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz büyük, ancak vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Bugün burada verdiğimiz mesaj çok net: Afetlere hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Panelin sonunda katılımcılar, uzmanlara sorular yönelterek bilgi alırken, Dr. Ülkümen Rodoplu katılımcılar için “Kaos ve Kurtuluş” isimli kitabını imzaladı.