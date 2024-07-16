İzmir'in Çeşme ilçesi Delikliköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.