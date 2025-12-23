İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, DHKP-C terör örgütünde faaliyet gösteren ve propaganda yapan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, bu kapsamda İzmir ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayın, av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.