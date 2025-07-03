İzmir’in Ödemiş ilçesinde Tosunlar Mahallesi’nde çıkan orman yangını ikinci gününde de kontrol altına alınamadı. Yangın, rüzgarın etkisiyle Suçıktı ve Köseler mahallelerine sıçradı; iki mahalle tahliye edildi. Ne yazık ki Suçıktı Mahallesi’nde 81 yaşındaki yatalak bir vatandaş hayatını kaybetti. Yangına 2 uçak, 9 helikopter ve 35 arazözle müdahale sürerken, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının elektrik hatlarından kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.

Yunanistan’ın Girit Adası’nda ise Laşit bölgesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Achlia ve çevresindeki üç yerleşim biriminden yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi. Yangında 4 kişi solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, en az 230 itfaiyeci, 46 araç ve 10 helikopterle müdahale devam ediyor. Yetkililer, kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ve soruşturma başlattıklarını duyurdu.