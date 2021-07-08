Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.

Yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor

Yangına hava kararana kadar, havadan 1 amfibi uçak, 6 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

Karadan ise 23 arazözle ekiplerin müdahalesi hala sürüyor.

Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Gökyüzünü duman kapladı

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden görünebiliyor.

Tedbir amaçlı bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri de boşaltıldı.