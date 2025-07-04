İzmir’in Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele üçüncü gününe girdi. Ödemiş’te Tosunlar Mahallesi’nde başlayan yangın, Suçıktı ve Köseler mahallelerine sıçradı; iki kişi hayatını kaybetti. Buca’daki yangının bir inşaatta kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı tespit edilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Çeşme’deki yangın ise kontrol altına alındı ancak Ildır ve Germiyan mahalleleri tahliye edildi. İzmir genelinde 10 uçak, 25 helikopter ve yüzlerce kara aracıyla müdahale sürüyor.

Balıkesir’in Kepsut, Susurluk, Havran, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Havran’daki yangın 24 saat süren müdahale sonrası söndürülürken, Kepsut’ta çıkan yangın nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Üç mahallede 240 hane tahliye edilirken, 55 kişi dumandan etkilenerek hastaneye başvurdu. Yangına 9 hava aracı, 970 kara aracı ve 2.500’den fazla personel müdahale ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.