İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansında çalışan Halil Gül ile Hüsnü Akan, binanın 10'uncu katına vinç ile tabela asmak için çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düştü.

İki kişi ağır yaralanırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Akan ve Gül'ü hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve operatör F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.