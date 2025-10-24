İzmir Foça'da dün meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmış, birçok araç ilçede mahsur kalmıştı.

Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen 70 yaşındaki emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu da aracıyla sel sularına kapılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamadı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından gece boyu kıyı araması yapan ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama çalışmalarına başladı.

Yeni Foça Bucak mevkisinde aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da bölgede incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı.

Vali Elban, yaptığı açıklamada, "Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini ve evlerimizi su bastı. Maalesef şimdi yanımda bulunduğumuz dere kenarında, köprü üzerinde aracıyla köprüyü geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız aracı 1,5 kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait cüzdan bulundu, ancak onun dışında arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.