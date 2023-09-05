Gaziantep'ten İzmir'in Bayraklı ilçesine geldiği öğrenilen B.Ş., alacak verecek meselesini görüşmek üzere Arda Dereli (22) ile buluştu.
Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında B.Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Dereli'yi 8 yerinden bıçakladı.
Dereli, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Dereli'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.
Kısa sürede yaralandı
Polis ekipleri kısa sürede şüpheli B.Ş.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan B.Ş., emniyete götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Arda Dereli’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.