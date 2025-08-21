Başvurular 20 Ağustos’ta Başlıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar

Toplam 8 bin kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:

  • 7.087 Jandarma

  • 500 Sıhhiyeci

  • 300 Lojistik (mesleki nitelikli)

  • 80 Muhabere

  • 10 Havacılık (5 teknisyen yardımcısı, 5 itfaiyeci)

  • 10 Bando

  • 10 Bot serdümeni

  • 3 At bakıcısı

Başvuru Şartları

Uzman erbaş adaylarında aranan temel şartlar:

  • Türk vatandaşı ve erkek olmak

  • 01 Ocak 1998 – 01 Ocak 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

  • KPSS şartı:

    • Lise, ön lisans, lisans mezunları için en az 60 puan (2023-2024 KPSS)

    • Lojistik branşı için en az 50 puan (2024 KPSS)

    • Ortaokul mezunları için KPSS yok, ancak mesleki yeterlilik belgesi gerekli

  • Boy en az 167 cm, en fazla 210 cm

  • Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak, disiplinsizlik nedeniyle okuldan/görevden çıkarılmamış olmak

  • Uzman Erbaş Olur” sağlık raporu almak

Askerlik Durumu

  • Askerlik yapmış olma şartı aranmayacak

  • Görevdeki askerler başvurabilecek

  • Terhis olanların 20 Ağustos 2020 sonrası terhis olmaları gerekecek

Başvuru Süreci ve Adresler

Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak. Kullanılacak resmi adresler:

Detaylar, 2026 Yılı Uzman Erbaş Alım Kılavuzu ile yayımlanacak.

İletişim Bilgileri

Başvurular hakkında bilgi almak için: