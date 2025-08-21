Başvurular 20 Ağustos’ta Başlıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar

Toplam 8 bin kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:

7.087 Jandarma

500 Sıhhiyeci

300 Lojistik (mesleki nitelikli)

80 Muhabere

10 Havacılık (5 teknisyen yardımcısı, 5 itfaiyeci)

10 Bando

10 Bot serdümeni

3 At bakıcısı

Başvuru Şartları

Uzman erbaş adaylarında aranan temel şartlar:

Türk vatandaşı ve erkek olmak

01 Ocak 1998 – 01 Ocak 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

KPSS şartı: Lise, ön lisans, lisans mezunları için en az 60 puan (2023-2024 KPSS) Lojistik branşı için en az 50 puan (2024 KPSS) Ortaokul mezunları için KPSS yok, ancak mesleki yeterlilik belgesi gerekli

Boy en az 167 cm , en fazla 210 cm

Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak, disiplinsizlik nedeniyle okuldan/görevden çıkarılmamış olmak

“Uzman Erbaş Olur” sağlık raporu almak

Askerlik Durumu

Askerlik yapmış olma şartı aranmayacak

Görevdeki askerler başvurabilecek

Terhis olanların 20 Ağustos 2020 sonrası terhis olmaları gerekecek

Başvuru Süreci ve Adresler

Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak. Kullanılacak resmi adresler:

Detaylar, 2026 Yılı Uzman Erbaş Alım Kılavuzu ile yayımlanacak.

İletişim Bilgileri

Başvurular hakkında bilgi almak için: