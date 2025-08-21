Başvurular 20 Ağustos’ta Başlıyor
Jandarma Genel Komutanlığı, 2026 yılı için 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.
Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar
Toplam 8 bin kontenjanın dağılımı şu şekilde olacak:
-
7.087 Jandarma
-
500 Sıhhiyeci
-
300 Lojistik (mesleki nitelikli)
-
80 Muhabere
-
10 Havacılık (5 teknisyen yardımcısı, 5 itfaiyeci)
-
10 Bando
-
10 Bot serdümeni
-
3 At bakıcısı
Başvuru Şartları
Uzman erbaş adaylarında aranan temel şartlar:
-
Türk vatandaşı ve erkek olmak
-
01 Ocak 1998 – 01 Ocak 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak
-
KPSS şartı:
-
Lise, ön lisans, lisans mezunları için en az 60 puan (2023-2024 KPSS)
-
Lojistik branşı için en az 50 puan (2024 KPSS)
-
Ortaokul mezunları için KPSS yok, ancak mesleki yeterlilik belgesi gerekli
-
-
Boy en az 167 cm, en fazla 210 cm
-
Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak, disiplinsizlik nedeniyle okuldan/görevden çıkarılmamış olmak
-
“Uzman Erbaş Olur” sağlık raporu almak
Askerlik Durumu
-
Askerlik yapmış olma şartı aranmayacak
-
Görevdeki askerler başvurabilecek
-
Terhis olanların 20 Ağustos 2020 sonrası terhis olmaları gerekecek
Başvuru Süreci ve Adresler
Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak. Kullanılacak resmi adresler:
Detaylar, 2026 Yılı Uzman Erbaş Alım Kılavuzu ile yayımlanacak.
İletişim Bilgileri
Başvurular hakkında bilgi almak için:
-
Telefon: (0312) 464 48 36
-
Resmi Siteler: www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr