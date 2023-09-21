Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Pazarcık İlçesi İncirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve halen Fransa ülkesinde ikamet eden 1 şahıs sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yasadışı bahis, 98 müstehcen içerikli internet sitesinin bilgi teknolojileri iletişim kurumu ihbar web sayfası üzerinden erişimi engellendi.

Dolandırıcılık içerikli otalama sitesinin ulusal siber olaylara müdahale merkezi aracılığı ile erişimi engellendi.

Terör örgütü propagandası içerikli paylaşım yapan 5 sosyal medya hesabı ise, sulh ceza mahkemesi aracılığı ile erişimi engellendi.

Terör örgütü propagandası ve Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama içerikli paylaşım yapan 1 sosyal medya hesabı kullanıcısının kimliklendirmesi yapılarak düzenlenen rapor değerlendirilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.