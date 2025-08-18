Dolar Ne Kadar Oldu? 15 Ağustos 2025 Güncel Dolar ve Euro Kuru
Dolar Ne Kadar Oldu? 15 Ağustos 2025 Güncel Dolar ve Euro Kuru
İçeriği Görüntüle

Yayın Dünyası Yasta

Kick platformunda içerik üreten ve “Jrokez” lakabıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, oturduğu apartmanın 12. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç yayıncının ani ölümü, sevenlerini ve yayın dünyasını yasa boğdu.

Indir-36

Jrokez’in Son Paylaşımı Dikkat Çekti

Oğuzhan Dalgakıran’ın ölüm haberinin ardından sosyal medyadaki son paylaşımı gündem oldu. Jrokez, yaptığı son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izninizi istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Allah'a emanet olun.”

S 80E8722E2157658E2E9D04Ea92De0F37D2F956B9

Yakın Arkadaşı “Kendine Müzisyen” Kahroldu

Jrokez’in vefatı en çok yakın arkadaşı ve yayıncı dostu Kemal Can Parlak’ı (Kendine Müzisyen) etkiledi. Acı haber sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Parlak, “Şimdi ne yapacağım ben?” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

S Cb0411043F6872Da10484C2A513674A60F8534F1

Yayın Dünyasından Başsağlığı Mesajları

Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından pek çok yayıncı ve takipçisi sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Jrokez’in ani kaybı, dijital yayın camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Jrokez Lakapli Oguzhan Dalgakiran Kimdir Kac Yasinda 17554621139491