Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi’nde kaçak sondaj yaptığı öne sürülen bir firmanın, şehir şebekesine ait ana su hattına zarar vermesi sonucu büyük bir altyapı felaketi yaşandı.

Resmi izin alınmadan yürütülen sondaj çalışması sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (KASKİ) ait ana su borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte tonlarca çamurlu su çevredeki ev ve iş yerlerine doldu.

Yaşanan su baskını nedeniyle birçok mülk kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar hem maddi zarara uğradı hem de büyük bir panik yaşadı.

Mağaralı Mahallesi sakinleri, denetimsiz ve izinsiz yapılan çalışmaların ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden daha sıkı denetim talebinde bulundu.

Olay anında evde bulunan Merve A., yaşananları şu ifadelerle aktardı: “Arka sokakta sondaj çalışması yapılıyordu. Patlama sırasında su borusu delinmiş ve ani bir su basması yaşandı. Çamur ve su bir anda evimize doldu. Kedilerimiz boğulma tehlikesi atlattı. Elektronik eşyalar ve mobilyalar kullanılmaz hale geldi. Birçok eşyamız zarar gördü ve evimiz yaşanamaz duruma geldi. Belediye ekipleri anında müdahale etti, ancak bu durumu oluşturan firma halen ortada yok."

Bölge sakinleri, olay sonrası sondaj işlemini gerçekleştiren mühendislik firmasının çalışanları zararı karşılayacaklarını söylediklerini ancak şuana kadar herhangi bir gelişme olmadığını dile getirler.

“Yasal Süreç Başlatıldı”

Mühendislik firmalarından şikayetçi olan ailenin avukatı ise, “Söz konusu çalışma, resmi izinlere tabi olmaksızın gerçekleştirildiği gibi, kamusal altyapıya ve özel mülke ciddi zararlar vermiştir. Sorumluların tespiti ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yasal süreçleri başlatmış bulunuyoruz” dedi.