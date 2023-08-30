Yurt genelinde asayiş ve huzurun sağlanması adına denetimler yapılıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler, ekipler tarafından oluşturulan uygulama noktalarına takılıyor.

İhlaller cezasız kalmazken polis ekiplerine yönelik tehditler de sürüyor.

Tehditler savurup kayda aldı

Bunun bir örneği de Adana'da yaşandı.

Akşam saatlerinde kentteki trafik çevirmesine takılan sürücü, ekipleri adeta çileden çıkardı.

Tehditler savuran kadın, ekipleri emniyet müdürünü aramakla tehdit etti.

Yaşanan diyalog saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesiyle tepki yağdı.

Videoda, kadının da o anları kayıt altına aldığı görüldü.

"Ben devletim sen değil"

Söz konusu videoda kadının sarf ettiği sözler şöyle:

Senin kabiliyetin yetmez ehliyetimi almaya. Alamazsın… Senin değil gücün, sülalenin gücü yetmez. Ben haklıyım. Ben devletim sen değil. Sen çalışansın. Vergisini ödeyen benim, maaşını veren benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim. Sen beni taciz edemezsin.