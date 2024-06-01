Sosyal belediyecilik çerçevesinde faaliyetlerine durmaksızın devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmetlerini de artırarak sürdürüyor.

Gülsüm Hanım Gümüşer ve Karaziyaret Sosyal Tesislerinde alanında uzman eğitmenler tarafından kadınlara; Ahşap Boyama, Geri Dönüşüm, Sim Sırma, Dikiş ve Mefruşat atölyelerinde eğitimler veriliyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerler el becerilerini geliştirmenin yanı sıra yeni meslekler de ediniyor.

Kadınlar, atölyelerde aldığı eğitimler neticesinde oluşturdukları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlama fırsatı da buluyor.

Ayrıca Gülsüm Hanım Gümüşer ve Karaziyaret Sosyal Tesislerinde tüm vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti de veriliyor. Kursların sosyalleşme ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirten kadınlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Kadınların Yanındayız”

Kadınların atölyelerde aldıkları eğitimlerle yeni meslekler edindiği ve bu sayede aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Kurs Sorumlusu Ayşe Deniz, “Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak kadınlara yönelik meslek kursları düzenliyoruz. Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde Ahşap Boyama, Geri Dönüşüm, Sim Sırma, Dikiş ve Mefruşat atölyelerinde eğitim veriyoruz. Eğitimlerimize 100’e yakın kişi katılıyor. Bu kurslarda kadınlar hem sosyalleşme hem de meslek edinme fırsatı buluyor. 6 Şubat depreminin 3. haftasında çadırlarda eğitimlerimize devam ettik. Aile yakınlarını kaybeden kursiyerlerimiz oldu. Bu atölyeler yaralarını sarmaları açısından da çok faydalı oldu. Hep birlikte onların acılarını paylaştık, destek olduk. Kursiyerlerimiz burada aldıkları eğitimler sayesinde ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine de katkı sağlayabiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak biz hep kadınların yanındayız” diye konuştu.

Ücretsiz Psikolojik ve Manevi Danışmanlık Hizmeti

Ücretsiz psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti verildiğini de belirten Ayşe Deniz, “Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde aynı zamanda psikolojik ve manevi danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Vatandaşlar ücretsiz bir şekilde yine bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Karaziyaret’teki sosyal tesiste de yine çeşitli atölyelerde eğitimlerimiz devam ediyor. Orada da 70 kursiyerimiz var. Yine aynı şekilde Karaziyaret’te de psikolojik ve manevi danışma hizmetlerimiz de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Sosyalleşme ve El Becerilerimizi Geliştirme Fırsatı Bulduk”

Sümeyra Berber, “7 aydır Mefruşat kursunda eğitim alıyorum. Mefruşata ilgim vardı ancak bu konuda hiç eğitim almamıştım. Deprem sonrası acılarımızı hafifletmek ve psikolojik olarak biraz daha rahatlamak için bu kursa kaydoldum. Burada öğrendiğim bilgilerle yaptığım el işlerini kendi evimde kullanıyorum. Burada hem sosyalleşme hem de el becerilerimizi geliştirme imkânı buluyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyor, çok güzel bağlar kuruyoruz” dedi. Ayşe Nacar, “Ahşap boyama kursu öğrencisiyim. Depremden sonra kurulan çadır atölyelerinde de dikiş eğitimi almıştım. Psikolojik açıdan bu kurslar bana çok iyi geliyor. Buraya çocuklarımla birlikte geliyorum. Onlar için de bir farklılık oluyor, arkadaş ediniyorlar. Burada aldığım eğitimler neticesinde ürettiğim ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine de katkı sağlıyorum” diye konuştu. Zekiye Işık, “Ev hanımıyım. 6 aydır geri dönüşüm kursuna geliyorum. Burada hem zamanımı daha verimli değerlendiriyorum hem de yeni şeyler öğreniyorum. Geri dönüşümden kalemlik, abajur, tepsi gibi çok güzel ürünler yaptık. Ayrıca burada yeni arkadaşlar edinme fırsatım da oldu” ifadelerini kullandı.