Yaşanan kavga kameraya yansırken elinde baston bulunan bir vatandaş tarafları ayırmaya çalıştı.

İstanbul Üsküdar'da akılalmaz anlar yaşandı.

Altunizade metrobüs durağında meydana gelen olayda, kadınlar birbirine girdi.

İstasyonda bekleyen 3 kadın, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı.

Saç saça kavga ettiler

2 kadın, metrobüse giden başka bir kadınla saç saça kavga ettiği sırada çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.

Taraflar birbirlerine acımasızca saldırırken kavga giderek hararetlendi.

Kadınları ayırmaya çalışırken düştü

Bir diğer yandan elinde baston olan bir kişi, kadınları ayırmaya çalışırken yere düştü.

O anlardan gelen görüntülerde, çevredekiler kavga edenlere müdahale ediyor. Kısa bir süre sonra, taraflar ayrılıyor.