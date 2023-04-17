İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde ve Eyüp Sultan Camisi'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.

Öte yandan, Eyüp Sultan Camisi içerisindeki yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri bir süre kapıları kapatmak zorunda kaldı.

Kayseri

Kayseri'de camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.

Özellikle Cami Kebir, Hunat Hatun ve Hacı Kılıç gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Yoğunluk yaşanan camilerden biri olan Hacı Kılıç Cami'nde vaaz eden Kocasinan Müftüsü Halil Uzun, Kadir Gecesi'nin Müslüman alemi için önemini anlatarak, gecenin ibadetle geçirilmesinin önemine değindi.

Sivas

Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Sivas'taki camilerde yoğunluk oluştu.

Özellikle Ulu Cami ve Paşa Cami gibi tarihi camilere akın eden vatandaşlar burada namazlarını kılıp dua ettiler.

Bazı camilerde mevlit okutuldu, cemaate ikramlarda bulunuldu.

Adana

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.

Gece için camiye gelen bazı vatandaşlar Türk Kızılayın kurduğu çadırda kan bağışında da bulundu.

Kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Hatay

Kadir Gecesi, Hatay’da çadırda düzenlenen programla idrak edildi.

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlık Kompleks Tesisleri'nde kurulan çadır, ibadet etmek isteyenlerle doldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi’nin de katıldığı programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra depremzedelere ikramda bulunuldu.​​​

Kahramanmaraş

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar, Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliye ve mağaraya ramazanda ilgi gösteriyor.

İlçe sakinlerinin yanı sıra farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.

Ziyaretçiler, daha sonra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Burada teravih namazını da kılan vatandaşlara Türk Kızılay ekiplerince ikramda bulunuldu.

Nevşehir

Kent merkezindeki tarihi Kurşunlu Cami başta olmak üzere il genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Ürgüp ilçesindeki Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, tesbih namazı kılınıp dua edildi.

Belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları programların ardından cami çıkışında kandil simidi dağıttı, ikramda bulundu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da 14 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ndeki programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Mevlit okunan programda Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'deki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik vaaz verdi.

Osmanlı dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere örtüleri ile Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izinin yer aldığı kutsal emanetler sergilendi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve cemaat sergiyi ilgiyle izledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi ekipleri, cami girişinde vatandaşlara ikramda bulundu.

Şırnak

Şırnak'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar tertiplendi.

Şırnak Müftülüğü tarafından İsmet Paşa Mahallesi TOKİ Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.

Kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Daha sonra cami girişinde vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Siirt

Siirt'te de il genelindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mevlit okunan programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verildi.

Batman

Batman'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce Yıldız Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vaiz Mehmet Sait Aydın, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlatan bir sohbet verdi. Mevlid-i Şerif ve okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ'da da camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlarda namaz kılındı, dua edildi.

Merkez İzzet Paşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bursa

Bursa'da Ulu Camii ve Emir Sultan ve Mihraplı camileri başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kadir Gecesi programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler ise avlularda yerlere serilen hasırlar ve seccadelerde namazlarını kıldı.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara şerbet ve lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir’de vatandaşlar Kadir Gecesi’ni idrak etmek için Reşadiye Cami başta olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti.

Camileri dolduran vatandaşlar, yatsı ve teravih namazlarını kıldı, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

Balıkesir

"Bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar düzenlendi.

Programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Sürgeç, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Daha sonra teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Kütahya

Kütahya’da Kadir Gecesi dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Alipaşa Camisi'nde Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Teravih namazının ardından salavat ve dualarla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için yoğunluk oluşturdu.

Sırayla Sakal-ı Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar salavat getirip dua etti.

Bilecik

Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti.

İl Müftüsü Ali Erhun, Kayı Boyu Camii'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi.

Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e inmeye ve İslam güneşinin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı gece olduğunu belirten Erhun, "Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı gecede bütün günahlarımıza tövbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim." ifadelerini kullandı.

Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar cami bahçesine serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Konya

Sultan Selim Camisi başta olmak üzere diğer camilerde de yoğunluk oldu.

Vatandaşlar aynı zamanda Mevlana Türbesini de ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Afyonkarahisar

Mareşal Fevzi Çakmak Camisi başta olmak üzere diğer camilerde yoğunluk oluştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, güllü lokum ve lokma ikram edildi.

Karaman

Karaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri başta olmak üzere camilerde yoğunluk oluştu.

Bazı camilerde tesbih namazı kılınırken, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara şeker, kandil simidi ve lokma hediye edildi.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.