Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki halk sağlığını korumak ve tüketicilerin haklarını güvence altına almak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırınları tek tek dengeleyen ekipler, üretim ve satış alanlarını titizlikle inceledi.

Gramaj, Hijyen ve Ruhsat Kontrolü Yapıldı

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin şu kriterleri detaylı bir şekilde kontrol edildi:

İş yerlerinin ruhsat durumu,

Genel hijyen ve temizlik koşulları,

Ürünlerin saklama ve muhafaza şartları,

Satışa sunulan ekmek ve unlu mamullerin gramajları. Yolun Karşısına Geçmek İsterken İki Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti! İçeriği Görüntüle

Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilen 3 işletmeye 3 bin 705'er lira para cezası kesildi. Kadirli Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.