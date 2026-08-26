Mardin’in Midyat ilçesinde yaşanan olay, ilk yardım eğitiminin ve soğukkanlılığın hayat kurtarıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde yaşayan bir aile, ana sınıfına ağabeyinin kaydını yaptırmak üzere Çavuşlu İlkokulu'na gitti.

Okul koridorunda bulunduğu esnada 5 yaşındaki çocuğun nefes borusuna aniden şeker kaçtı. Kısa sürede nefes almakta güçlük çeken ve zor anlar yaşayan çocuğun durumunu fark eden aile büyük panik yaşadı.

Okul Müdürü Mehmet Oral Saniyeler İçinde Harekete Geçti

Koridordan gelen sesleri duyarak odasından hemen dışarı çıkan okul müdürü Mehmet Oral, çocuğun nefes alamadığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Sahip olduğu ilk yardım bilgisi sayesinde hiç vakit kaybetmeyen Müdür Mehmet Oral, minik çocuğa hemen Heimlich manevrası uyguladı. Başarılı ve doğru müdahale sayesinde çocuğun boğazındaki şeker çıkarıldı ve minik öğrenci yeniden nefes alarak rahat bir nefes çekti.

Olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun ve ailesinin yaşadığı o korku dolu anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Okul müdürünün kahramanca müdahalesi ise çevredeki herkesin takdirini topladı.