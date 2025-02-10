İki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak sergide birbirinden değerli el emeği göz nuru eserler büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, şube müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

12 Şubat’a özel hazırlanan sergide kursiyerler yıl boyunca hazırladıkları eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur kurslarda birbirinden anlamlı eserlerin yeni nesillere gelenekleri hatırlatmak açısından çok önemli olduğunu ifade etti.