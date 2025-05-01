Kahramanmaraş-Adana yolu üzeri Aksu Kavşağı’nda, Kahramanmaraş istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanla yarışarak kurtarma operasyonuna başladı.
Ekiplerin hassas çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.