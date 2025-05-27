TFF 3. Lig Play-Off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u mağlup ederek 2. Lig’e yükselen Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, şampiyonluk kupasıyla Antalya’dan döndü. Zaferle yurda dönen takım için Milli İrade Meydanı’nda binlerce taraftarın katılımıyla görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Şehir adeta kırmızı-beyaz renklere bürünürken, meşaleler, tezahüratlar ve coşkuyla yankılanan meydanda taraftarlar, İstiklalspor'u bağrına bastı. Şampiyonluk kutlamasına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, İSKUR Holding Başkan Vekili ve Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen ile Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca da katıldı.

AKSU Haber mikrofonlarına konuşan protokol üyeleri ve kulüp yöneticileri, bu başarının sadece spor alanında değil, Kahramanmaraş’ın moral ve birlik duygusu açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzun yıllardır özlenen başarıya ulaşan İstiklalspor, sadece bir şampiyonluk değil, şehrin yeniden ayağa kalkışının da sembolü oldu. Coşku dolu karşılamayla geceyi taçlandıran takım, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir gurur yaşattı.