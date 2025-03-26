Küçük Ev Restoran’da gerçekleşen program, sıcak ve samimi bir ortamda öğretmenlerin birlik ve beraberliğini pekiştirdi.

İftara katılan öğretmenler, bu tür organizasyonların dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, “Oldukça keyifli bir akşam geçirdik. Hep birlikte aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi havasını paylaştık. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bahçeşehir Koleji’nin sunduğu aile ortamına vurgu yapan öğretmenler, “Bu sıcaklığı ve samimiyeti her zaman hissediyoruz. Birlikte güzel vakit geçirdik, sohbet ettik ve iftarımızı açtık. Katılan herkese teşekkür ederiz,” dedi.

Program, samimi sohbetler ve güzel temennilerle sona ererken, bu tür etkinliklerin kurum içindeki dayanışmayı ve moral motivasyonunu artırdığı ifade edildi.