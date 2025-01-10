Kahramanmaraş Ramada Otel ünlü sanatçıların sahne aldığı bir programa ev sahipliği yaptı.

Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği gece, DEKA Müzik ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği etkinlikle, basın mensuplarının bir araya geldiği, keyif dolu bir akşam oldu.

Gece boyunca gazeteciler ve davetliler keyifli anlar yaşarken, etkinlik birlik ve beraberlik mesajlarıyla son buldu. Kahramanmaraş basını, dayanışma ruhunu yansıtan bu özel gecede bir araya gelerek Çalışan Gazeteciler Günü’nü coşkuyla kutladı.