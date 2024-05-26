Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat boyunca vatandaşların güvenliği için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Yangın, kaza ve arama kurtarma gibi acil durumlarda her zaman vatandaşların yanında olan ekipler, toplumsal güvenliğin sağlanması için kritik bir rol üstleniyor.

İtfaiye ekipleri, sadece yangın ve kazalarla sınırlı kalmayarak hayvan kurtarma ve çocukları mazgaldan kurtarma gibi görevlerde de etkin bir şekilde görev alıyor.

Ekipler, çeşitli acil durumlara hızlı ve etkili müdahalelerde bulunarak toplumun her kesimine yardım elini uzatmayı amaçlıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların zor anlarında yanlarında olmanın yanı sıra, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de toplumun güvenliğine katkı sağlıyor. Yangın güvenliği eğitimleri, tatbikatlar ve farkındalık kampanyalarıyla vatandaşların acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını hedefleyen itfaiye ekipleri, böylece olası tehlikelerin önlenmesine de destek oluyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden çalışan Kahramanmaraş İtfaiyesi, her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir anlayışla hizmet vermeye devam ediyor. Bu özverili çalışmalar, vatandaşların takdirini kazanırken, güvenliklerinin emin ellerde olduğunu bilmeleri de toplumun huzur ve refahına katkı sağlıyor.