Kahramanmaraş bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, çarşı merkeze adeta akın etti.

Sıcak havaların etkisiyle birlikte, çarşı esnafı ve alışveriş tutkunları, renkli ve canlı bir atmosferde buluşuyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, çarşıda alışveriş yapmak ve dolaşmak artık daha keyifli hale geldi.

Esnaf da yaz sezonuna hazırlıklı bir şekilde girmiş durumda. Mağazalarını ve tezgahlarını renklendiren esnaf, yazlık ürünleri sergileyerek müşterilerini bekliyor.