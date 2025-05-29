Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Orçan Caddesi’nde kapsamlı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Yerleşim alanları, mezarlık, ticaret bölgeleri, mesire alanı ve özellikle yeni inşa edilen TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan Orçan Caddesi, bölgenin en önemli arterlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda caddeye toplam 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Yaklaşık 21 Milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilen proje sayesinde hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından önemli bir iyileşme sağlandı. Sıcak asfaltla kaplanan Orçan Caddesi, hem bölge sakinlerinin hem de çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım kalitesini üst seviyeye taşıdı.