Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç yetenekleri spora kazandırmak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı için altyapı seçmeleri gerçekleştirilecek.

Küçük, Yıldız ve Genç takım kategorilerinde yapılacak seçmelerde başarılı olan sporcular, kulübün altyapısına katılarak düzenli antrenman ve profesyonel eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Seçmeler, 11 Temmuz Cumartesi günü Merkez Spor Kompleksi’nde yapılacak. Voleybola ilgi duyan ve profesyonel spor kariyerine adım atmak isteyen 12-18 yaş arasındaki gençler, 0530 681 68 19 numaralı telefondan ön kayıt yaptırarak seçmelere katılabilecek.