Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 haftasında hava sıcaklıklarında düşüş ve yer yer yağışlar bekleniyor. Haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar yüksek seyredecek, ancak hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

📅 Günlük Hava Tahmini

Salı (27 Mayıs): Güneşli, sıcaklık 31°C / 19°C.

Çarşamba (28 Mayıs): Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, sıcaklık 29°C / 18°C.

Perşembe (29 Mayıs): Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 27°C / 15°C.

Cuma (30 Mayıs): Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 26°C / 13°C.

Cumartesi (31 Mayıs): Kısmen güneşli, sıcaklık 28°C / 13°C.

🌤️ Genel Değerlendirme

Haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 36°C'ye kadar çıkarken, hafta ortasından itibaren yağışların etkisiyle sıcaklıklar düşecek. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cuma günü yağışlar devam edecek, ancak Cumartesi ve Pazar günleri hava tekrar açılacak

✅ Öneriler

Güneşli Günler İçin: Haftanın başında güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olun.

Yağışlı Günler İçin: Hafta ortasında planlarınızı yaparken yağış ihtimalini göz önünde bulundurun. Şemsiye ve yağmurluklarınızı yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Tarım ve Bahçe İşleri: Yağışlı günlerde toprak nemi artacağından, sulama ihtiyacı azalabilir.

Kahramanmaraş'ta bu hafta hava koşulları değişkenlik göstereceğinden, günlük hava durumu tahminlerini takip etmeniz önemlidir.