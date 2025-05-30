Kahramanmaraş’ın eğitim vizyonuna estetik, derinlik ve yenilikçi bakış açısıyla katkı sunan Doğa Koleji, bu kez anaokulu öğrencileri için düzenlediği mezuniyet töreniyle duygusal anlara sahne oldu.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Minik öğrenciler, ilk eğitim yolculuklarını tamamlamanın heyecanını yaşarken, aileler de bu anlamlı anlara tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Törene okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Kahramanmaraş Doğa Koleji Anaokulu Müdürü Tuğba Başer Avcı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün burada sadece bir mezuniyet kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe umutla bakan bireylerin ilk adımlarına tanıklık ediyoruz.”

Etkinlikte, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Ardından sahnede gösteriler gerçekleştiren öğrenciler, renkli görüntülere imza attı. Katılımcılar, tören sonunda hatıra fotoğrafları çekilerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Doğa Koleji, erken çocukluk eğitimine kazandırdığı çağdaş ve vizyoner yaklaşımla, Kahramanmaraş’ta eğitimin niteliğini yükseltmeye ve geleceğin bireylerini güçlü temellerle yetiştirmeye devam ediyor.