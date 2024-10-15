Kahramanmaraş’ın tanıtımı ve eğitim alanında önemli katkılar sunan Ankara’da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Eğitim Vakfı (KMEV), Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vakfın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve projeler gündeme geldi.

35 yılı aşkın süredir öğrencilere burs desteği sağlayan KMEV, Kahramanmaraşlı gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla birçok farklı program yürütüyor. Özellikle maddi sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmayı amaçlayan vakıf, “Bir Öğrencide Sen Okut” gibi kampanyalar aracılığıyla hayırseverlerin katkılarıyla üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor.

KMEV, düzenli olarak burs başvuru programları ve tanışma toplantıları düzenleyerek, öğrencilerin sadece maddi değil, aynı zamanda manevi gelişimlerine de destek oluyor. Başkan Mehmet Akpınar, ziyaret sırasında KMEV’in çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, eğitim alanında bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.