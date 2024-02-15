Bu Kapsamda Kmtso Tarafından 6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı Düzenlendi.

Çalıştayın Açılış Konuşmasını Ksü Rektörü PROF. DR. Alptekin Yasım Yaptı.

Ardından Kürsüye Gelen Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Yapılacak Olan Çalıştay Hakkında Bilgiler Verdi.

Ksü Teknokent Konferans Salonunda Düzenlenen Toplantıya Kahramanmaraş İçin Fırsat Farklı Bir Kentleşme Modeli Başlığıyla Prof. Dr. Faruk Çolak, Kahramanmaraş’ın Yeniden Kalkınması İçin Farklı Bir Bakış Açısı Başlığı İle Prof. Dr. Hüseyin Özel, Kahramanmaraş’ın Sürdürülebilirlik İlkesiyle Yeniden İnşası Konusuyla Prof. Dr. Funda Barbaros, Kahramanmaraş Ekonomisinin Yeniden Büyümesi Ve Gelir Dağılımı Başlığı İle Prof. Dr. İbrahim Önder Günçavdı Konuşmacı Olarak Katılım Sağladı.

Toplantı Sonunda Açıklamalarda Bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Kent Adına Verimli Bir Çalıştay Yaptıklarını Dile Getirerek Bu Tür Faaliyetlerin Devam Edeceğine Dikkat Çekti.

