Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadeleye imza attı. İl genelinde icra edilen faaliyetler kapsamında:

Haklarında Arama Kararı Bulunan 71 Şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan 16 Şahıs, İkamet ve İşyerlerinde Hırsızlık Olaylarına Karışan 12 Şahıs olmak üzere toplam 99 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda bir miktar yasaklı madde ve türevleri, 599 adet Sentetik Ecza, 600 kutu Makaron, 6 adet Ruhsatsız Tabanca, 9 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 107 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten,

93 araç sahibine abartı egzoz kullanmaktan, 463 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, genel güvenlik ve kamu düzenini sağlama amacıyla suç ve suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.