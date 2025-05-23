Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği, gerçekleştirdiği olağan kongrenin ardından İl Emniyet Müdürü Sayın Nurettin Gökduman’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Sayın Ali Osman Üdürgücü başkanlığındaki heyette, Başkan Yardımcısı Sayın Sermet Çuhadar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Eken, Sayın Fehmi Arıkan, Sayın Serhan Erdoğan Yılmaz ve Sayın Ahmet Melih Sezal yer aldı.

Ziyaret sırasında dernek çalışmaları ve emniyet teşkilatıyla olan iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulurken, İl Emniyet Müdürü Gökduman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliği adına yürütülen çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti.