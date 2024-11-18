Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi olmak üzere toplam 101 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerden 59’u tutuklandı. 

Operasyonlar sırasında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi: 

- Bir miktar metamfetamin, esrar ve bonzai, 

- 966 adet sentetik ecza, 

- 6 adet ruhsatsız tabanca, 

- 2 adet kalaşnikof, 

- 3 adet ruhsatsız av tüfeği. 

Ayrıca trafik ekipleri, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde: 

- Yüksek sesle müzik dinlemekten 57 araca, 

- Abartı egzoz kullanan 44 araca, 

- Sürücü belgesiz araç kullanan 309 şahsa işlem yapıldı. 

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri Her Koşula Hazır Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri Her Koşula Hazır

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. 