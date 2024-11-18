Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi olmak üzere toplam 101 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişilerden 59’u tutuklandı.

Operasyonlar sırasında çok sayıda suç unsuru ele geçirildi:

- Bir miktar metamfetamin, esrar ve bonzai,

- 966 adet sentetik ecza,

- 6 adet ruhsatsız tabanca,

- 2 adet kalaşnikof,

- 3 adet ruhsatsız av tüfeği.

Ayrıca trafik ekipleri, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde:

- Yüksek sesle müzik dinlemekten 57 araca,

- Abartı egzoz kullanan 44 araca,

- Sürücü belgesiz araç kullanan 309 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.