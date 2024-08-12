Çocuklar için oluşturulan özel alanlarda, at binme, penaltı çekme, ok atma gibi sportif aktivitelerden çocuk tiyatrolarına, sihirbazlık gösterilerine kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Ali Baba’nın Masal Çiftliği, lunapark ve daha birçok farklı etkinlik, çocukların keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyor.

Geleneksel Ağustos Fuarı, bu tür etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anılar sunarken, çocuklara da eğitici ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme imkânı sağlıyor. Çocuklar, bu etkinlikler sayesinde hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyorlar. Aileler ise çocuklarıyla birlikte katıldıkları bu etkinliklerde güzel anılar biriktiriyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu