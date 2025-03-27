Şehrin dört bir yanındaki camiler, yatsı namazı ve Kadir Gecesi özel ibadetleri için gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşamak isteyen Kahramanmaraşlılar, başta Abdulhamithan Camii, ve tarihi camiler olmak üzere birçok camide yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, dualar etti ve nafile namazlar kılarak bu mübarek geceyi ibadetle değerlendirmeye çalıştı.

Camilerde düzenlenen programlarda, Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti hakkında vaazlar verildi. Vaizler, bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatarak, bol bol dua ve istiğfarda bulunmanın önemini vurguladı.

Kadir Gecesi vesilesiyle camilerde oluşan birlik ve beraberlik tablosu dikkat çekti.

Farklı yaş ve kesimlerden vatandaşlar, omuz omuza saf tutarak aynı duyguları paylaştı.

Bu mübarek gece, Kahramanmaraş halkının arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını bir kez daha güçlendirdi.



Kahramanmaraş halkı, Kadir Gecesi'nin manevi huzurunu yaşayarak, bu mübarek geceyi en anlamlı şekilde geçirdi.